低壓脊籠罩灣區上空 有望改善空氣質素

一股低壓脊形成,有望改善灣區的空氣質素。

在北加州形成的一股強而有力的低壓脊,削弱沿岸的高壓區,在西北方的潮濕氣流,會吹至水平面高度令海風增強,有望帶走半島上的空氣污染物,灣區空氣質素會有改善,北灣午夜前更有機會有微雨。

