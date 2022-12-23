低壓脊籠罩灣區上空 有望改善空氣質素

【KTSF】

一股低壓脊形成，有望改善灣區的空氣質素。

在北加州形成的一股強而有力的低壓脊，削弱沿岸的高壓區，在西北方的潮濕氣流，會吹至水平面高度令海風增強，有望帶走半島上的空氣污染物，灣區空氣質素會有改善，北灣午夜前更有機會有微雨。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。