男子涉嫌向Los Gatos高中生出售含芬太尼藥丸被捕

【KTSF 張擎鳳報導】

Los Gatos警方拘捕一男子，他涉嫌向Los Gatos高中學生售賣含有芬太尼的藥丸。

23歲疑犯Simon Armendariz是聖荷西居民，Santa Clara縣地檢官指控他販賣含有芬太尼的藥丸，給Los Gatos的未成年人士。

警方表示，早前有一名15歲少女，在參加匿名戒毒互助會時，到洗手間服用含有芬太尼的假Percocet止痛藥，導致藥物過量，她不省人事、臉色灰白、皮膚冰冷，在救護人員到場實施急救後，女孩保住性命。

警方調查發現，疑犯Armendariz涉嫌向該少女和其他三名未成年人士售賣毒品。

Santa Clara縣地檢處表示，一名Los Gatos學生承認，在上課前於學校附近一間教會的停車場，以10塊錢購買藥丸，疑犯甚至還請年輕買家幫忙拉生意，為他多介紹多一些顧客，而購買毒品的未成年學生，也清楚類鴉片藥品的危險性，隨身都會攜帶可緩解類鴉片藥物過量的Narcan納洛酮。

Armendariz週四提堂，否認控罪，檢察官向法官表示，疑犯對社區構成嚴重危害，要求將他羈押候審，法官批准。

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