男子涉嫌向Los Gatos高中生出售含芬太尼藥丸被捕

Los Gatos警方拘捕一男子,他涉嫌向Los Gatos高中學生售賣含有芬太尼的藥丸。

23歲疑犯Simon Armendariz是聖荷西居民,Santa Clara縣地檢官指控他販賣含有芬太尼的藥丸,給Los Gatos的未成年人士。

警方表示,早前有一名15歲少女,在參加匿名戒毒互助會時,到洗手間服用含有芬太尼的假Percocet止痛藥,導致藥物過量,她不省人事、臉色灰白、皮膚冰冷,在救護人員到場實施急救後,女孩保住性命。

警方調查發現,疑犯Armendariz涉嫌向該少女和其他三名未成年人士售賣毒品。

Santa Clara縣地檢處表示,一名Los Gatos學生承認,在上課前於學校附近一間教會的停車場,以10塊錢購買藥丸,疑犯甚至還請年輕買家幫忙拉生意,為他多介紹多一些顧客,而購買毒品的未成年學生,也清楚類鴉片藥品的危險性,隨身都會攜帶可緩解類鴉片藥物過量的Narcan納洛酮。

Armendariz週四提堂,否認控罪,檢察官向法官表示,疑犯對社區構成嚴重危害,要求將他羈押候審,法官批准。

