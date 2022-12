舊金山猶太裔男子被人用滑板襲擊 疑犯被控仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)一名猶太裔男子,被人用滑板襲擊,警方拘捕一名31歲男疑犯,地檢處將事件定性為仇恨犯罪。

根據警方,案發於舊金山Haight街400號路段,地檢處表示,31歲疑犯Eduardo Navarro Perez,案發時涉嫌問及男事主是否有猶太裔或非洲裔背景,事主回答自己是猶太裔後,疑犯涉嫌隨即用滑板攻擊事主。

事主透露,涉案男子在過程中用到貶低猶太人的字眼,疑犯在12月17日被捕後,一直還押監獄,地檢處因為疑犯對公共安全構成威脅,而拒絕他保釋。

地檢官謝安宜週四宣布,以一宗致命武器襲擊罪起訴疑犯,控罪亦涉及仇恨犯罪,因為證據清楚顯示,被告犯案動機牵涉到對猶太人懷有敵意。

謝安宜表示,在舊金山及任何地方,都不能容忍反猶太主義,或是其他仇恨犯罪,會竭盡所能確保被告附上刑責。

舊金山警方現正調查案件,呼籲有資料的市民,致電警方匿名舉報熱線,電話是(415) 575-4444。

