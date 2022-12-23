舊金山猶太裔男子被人用滑板襲擊 疑犯被控仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）一名猶太裔男子，被人用滑板襲擊，警方拘捕一名31歲男疑犯，地檢處將事件定性為仇恨犯罪。

根據警方，案發於舊金山Haight街400號路段，地檢處表示，31歲疑犯Eduardo Navarro Perez，案發時涉嫌問及男事主是否有猶太裔或非洲裔背景，事主回答自己是猶太裔後，疑犯涉嫌隨即用滑板攻擊事主。

事主透露，涉案男子在過程中用到貶低猶太人的字眼，疑犯在12月17日被捕後，一直還押監獄，地檢處因為疑犯對公共安全構成威脅，而拒絕他保釋。

地檢官謝安宜週四宣布，以一宗致命武器襲擊罪起訴疑犯，控罪亦涉及仇恨犯罪，因為證據清楚顯示，被告犯案動機牵涉到對猶太人懷有敵意。

謝安宜表示，在舊金山及任何地方，都不能容忍反猶太主義，或是其他仇恨犯罪，會竭盡所能確保被告附上刑責。

舊金山警方現正調查案件，呼籲有資料的市民，致電警方匿名舉報熱線，電話是(415) 575-4444。

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