FTX創辦人從巴哈馬引渡回美國 獲准保釋候審

加密貨幣交易平台FTX倒閉之後,被指控涉及金融詐騙的FTX創辦人Sam Bankman-Fried從巴哈馬引渡回美國受審,他週四在紐約出庭應訊獲准以2.5億元保釋外出。

Bankman-Fried週四在紐約法院出席保釋聆訊,聯邦法官認定他情節重大,外界皆已認識他要逃亡並不容易,准保釋外出,不過保釋金高達2.5億美金,在他的父母抵押房產取得足額保證金後,成功保釋。

目前他必須佩戴電子監察手鐲,並且要軟禁在他父母位於Palo Alto的家中,他父母都是史丹福大學法律系教授。

Bankman-Fried創辦的FTX倒閉後,發現有大筆顧客的存款不翼而飛,他因此被指控挪用FTX顧客數以十億元計的款項作私人用途,包括購買奢華房產,與進行大額的政治獻金捐助,在巴哈馬被捕,他週三傍晚從巴哈馬引渡回美受審,並且要交出護照。

他面對8項涉及FTX詐騙的聯邦刑事控罪,檢控官形容今次是美國歷史上最大宗的金融詐騙案之一。

