FTX創辦人從巴哈馬引渡回美國 獲准保釋候審

December 23, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Sam Bankman-Fried (Wall Street Journal / YouTube)

【KTSF 林子皓報導】

加密貨幣交易平台FTX倒閉之後，被指控涉及金融詐騙的FTX創辦人Sam Bankman-Fried從巴哈馬引渡回美國受審，他週四在紐約出庭應訊獲准以2.5億元保釋外出。

Bankman-Fried週四在紐約法院出席保釋聆訊，聯邦法官認定他情節重大，外界皆已認識他要逃亡並不容易，准保釋外出，不過保釋金高達2.5億美金，在他的父母抵押房產取得足額保證金後，成功保釋。

目前他必須佩戴電子監察手鐲，並且要軟禁在他父母位於Palo Alto的家中，他父母都是史丹福大學法律系教授。

Bankman-Fried創辦的FTX倒閉後，發現有大筆顧客的存款不翼而飛，他因此被指控挪用FTX顧客數以十億元計的款項作私人用途，包括購買奢華房產，與進行大額的政治獻金捐助，在巴哈馬被捕，他週三傍晚從巴哈馬引渡回美受審，並且要交出護照。

他面對8項涉及FTX詐騙的聯邦刑事控罪，檢控官形容今次是美國歷史上最大宗的金融詐騙案之一。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*