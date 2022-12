大陪審團報告指Cupertino市府和市議會之間有嚴重分歧

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣民事大陪審團公布一份調查報告,指出Cupertino市府和市議會之間有嚴重的分歧,已經影響到市政運作。

聖他克拉拉縣民事大陪審團這份名為”A House Divided: Cupertino City Council and City Staff”的報告,講述Cupertino議會以及市府職員之間出現分裂的狀況。

這份報告調查多起針對議會對市府管理層和職員行為態度的投訴,顯示有市議員干預市府日常運作,並經常在會議期間斥責和貶低工作人員,還指出一些市議員迴避城市法律,和繞過市府經理,直接指示和分配任務給市府員工。

該報告點名前市長蒲仲辰(Darcy Paul)和現任市議員Kitty Moore,兩人否認了這些指控,蒲仲辰被指控利用他的職權,要求市府員工在剪彩等市政府贊助的活動中擔任義工。

Moore則被指控直接向市府經理下屬詢問使用市府信用卡的消費情況,還要求提供文件副本,以進行自己的調查。

大陪審團的報告稱,這種行為不恰當,因為這是市府經理的職權範圍。

Moore接受San Jose Spotlight訪問時回應,調查信用卡高消費,絕對是公眾利益的問題,法規賦予市議員自由,詢問工作人員任何信息的權利。

她說這份大陪審團報告是政治對手的攻擊,Moore在市議會被認為是反對新開發和城市發展的一派。

報告稱,市府員工的離職率異常高,包括高層職位,過去四年已經換了四位市府經理。

對於這份報告,剛被選上的華裔市長魏虹提出她的看法。

魏虹說:「我認為我們城市,要把這個事情當作一個機會,雖然好像是一個很負面的報告,可是事實上給我們市議會和我們的員工,都有機會大家一起來研究,然後一起受訓,怎樣能夠把我們的運行放到最好的地方,所以我是把這個當作一個機會,所有挑戰都有機會

市府經理Pamela Wu和律師Chris Jensen表示,將研究該報告的建議,為市議會和工作人員實施新的培訓計劃,並建立一個獨立的公共道德委員會。

