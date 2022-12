【KTSF】

經過幾次延期之後,加州今年的捕蟹季節將在12月31日開始。

捕蟹季節原本是在11月15日開始,但是因為科學家近年來觀察到加州沿海地區,還有一些座頭鯨在覓食,特別是在Farallon群島和Point Reyes一帶的海域,所以一再推遲今年的捕蟹季節。

12月31日開始的捕蟹活動,在灣區一帶的海域只允許漁民使用一半數量的捕蟹工具,減少鯨魚和海龜被纏住的機會。

舊金山目前買得到的珍寶蟹,是從華盛頓州或加拿大進口,市價每磅將近17元,要是本地捕捉的螃蟹,售價一般在每磅10元以下。

