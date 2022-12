拜登簽署新一年度《國防授權法案》 眾院通過《綜合開支法案》

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統週五簽署新一年度的《國防授權法案》,與此同時,為國防經費以及政府開支撥款的《2023綜合開支法案》,也在週五快速通過國會眾議院,趕在週五晚午夜前提交總統簽署,以免聯邦政府因為經費用盡而停擺。

參眾兩院先後表決通過的這項1.7萬億元的2023財政年度綜合開支法案,還附帶有一項法案,將原本在週五晚午夜到期的政府開支撥款期限延長多一個星期,到12月30日,以避免聯邦政府停擺,也方便議員有足夠時間去討論,妥協出一個更長期限版本的撥款開支法案。

總統拜登已經趕緊在週五簽署這項續期撥款法案生效。

1.7萬億元的綜合開支法案分為兩大部份,一部份是對國防開支撥款8,580億元,另一部份是屬於非國防開支,撥款7,720億元推行國內計劃。

《綜合開支法案》是為 《國防授權法案 NDAA》所定下的軍事建設與國家安全項目撥款,而《國防授權法案》已經在週五由總統拜登簽署生效,當中的重點內容除了涉及美國的戰艦戰機及各種軍機的採購與建設之外,還撥款過百億元,支援《太平洋威懾倡議》及《歐洲威懾倡議》,當中有對烏克蘭與北約盟友為期五年總值450億元援助,以及對台灣的五年期,一共100億元的無償軍援,並有一項外國軍事融資貸款,幫助台灣採購武器及制定培訓計劃,以加強台灣的防衛力量。

此外,《國防授權法案》也限制美國政府採購中國出產的晶片。

《國防授權法案》另一項令人關注的內容,就是無需強制美軍人員接種Covid疫苗,這一點被視為是共和黨人的勝利。

至於《2023 綜合開支法案》,涉及中國的部份還有聯邦政府機構與設備禁用TikTok,此外也包括改革1887年的選舉點算法,目的是要令到更難推翻已經確認的總統大選結果。

這項條款主要是應對1月6日國會大樓衝擊事件的發生,以及特朗普雖然在2020年大選落敗,但仍然堅持試圖執掌權力。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。