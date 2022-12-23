灣區聖誕節將不會下雨 但今年最後一週將要在雨天渡過

【KTSF 歐志洲報導】

星期日就是聖誕節，當天不會下雨，但下個星期開始的雨天，則將一直持續到年底。

地球目前處於最靠近太陽，也同時是最靠近月亮的時候，所以目前出現的「國王潮」（king tides），潮漲比平常高。

教師Melissa Hero說：「這個現象讓大家能夠肉眼看到，隨著氣候變化導致的海平面上升，會出現的狀況。」

國家氣象局預測，週五的潮漲會達到最高的水位，舊金山灣會出現7.12英尺，週六上午的潮漲也會達到7.09英尺，一些低窪地區會有稍微淹水的現象。

下個星期一下午，雨會從北灣開始下，到了晚上有機會下大雨，也會大風。

星期二上午，北灣至加州中部地區有機會下大雨，沿海和山區風速會加強到30至50英里，下雨天氣會一直維持到星期二晚上。

過了下大雨的星期二，北灣至加州中部地區仍舊會是雨天，但是雨勢轉弱，會下驟雨。

下星期一到星期三，氣象局估計灣區所有地方將錄得超過兩英寸的雨水，北灣、舊金山和中半島有2到3英寸的雨水，所以2022年的最後一個星期，大家將會在雨天中渡過。

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