灣區聖誕節將不會下雨 但今年最後一週將要在雨天渡過

【KTSF 歐志洲報導】

星期日就是聖誕節,當天不會下雨,但下個星期開始的雨天,則將一直持續到年底。

地球目前處於最靠近太陽,也同時是最靠近月亮的時候,所以目前出現的「國王潮」(king tides),潮漲比平常高。

教師Melissa Hero說:「這個現象讓大家能夠肉眼看到,隨著氣候變化導致的海平面上升,會出現的狀況。」

國家氣象局預測,週五的潮漲會達到最高的水位,舊金山灣會出現7.12英尺,週六上午的潮漲也會達到7.09英尺,一些低窪地區會有稍微淹水的現象。

下個星期一下午,雨會從北灣開始下,到了晚上有機會下大雨,也會大風。

星期二上午,北灣至加州中部地區有機會下大雨,沿海和山區風速會加強到30至50英里,下雨天氣會一直維持到星期二晚上。

過了下大雨的星期二,北灣至加州中部地區仍舊會是雨天,但是雨勢轉弱,會下驟雨。

下星期一到星期三,氣象局估計灣區所有地方將錄得超過兩英寸的雨水,北灣、舊金山和中半島有2到3英寸的雨水,所以2022年的最後一個星期,大家將會在雨天中渡過。

