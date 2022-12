舊金山華埠擠滿買菜市民慶祝冬至 商戶表示生意比去年好（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週四是冬至,舊金山(三藩市)華埠擠滿了買菜的市民,有商戶表示,今年疫情放寬,生意比去年冬至好。

今年冬至,舊金山華埠Stockton街一列店舖站滿了買菜的人,有市民表示,物價通脹,比往年花費更多。

何小姐說:「貴了很多啊,什麼都貴了,(你買東西多了還是少了?)都是要吃的了,都是要買的,都買了差不多啦。」

有市民說,冬至一年一次,就算物價貴了都會慶祝。

阿敏說:「都是和往年一樣,我們廣州人多數都是喜歡包湯圓,團團圓圓,幸幸福福,圓圓滿滿,都是拿個兆頭,晚上的話,冬大過年,都有雞、鵝、鴨,一起慶祝。」

Samuel說:「可能吃雞、吃魚這樣,都沒有怎樣,一家人一起吃頓飯這樣。」

有商戶表示,部份貨品價格有調整,比去年昂貴,好像油菜賣2元多一磅。

趙先生說:「有很多東西也是加了價,但是紹菜、白蘿蔔都沒有加價。」

雖然物價上漲,但趙先生表示,店舖人流比去年多。

趙先生說:「心情都開心,因為好生意嘛,多點客人就開心,因為去年疫情嚴重,老人家都不敢出門,現在人們都不害怕,每人都很平常,當是感冒,每個人都多了出門。」

他亦將多了人消費歸功於冬至,表示多數客人都是買大白菜、白蘿蔔等等。

