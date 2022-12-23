舊金山華埠擠滿買菜市民慶祝冬至 商戶表示生意比去年好（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週四是冬至，舊金山（三藩市）華埠擠滿了買菜的市民，有商戶表示，今年疫情放寬，生意比去年冬至好。

今年冬至，舊金山華埠Stockton街一列店舖站滿了買菜的人，有市民表示，物價通脹，比往年花費更多。

何小姐說：「貴了很多啊，什麼都貴了，（你買東西多了還是少了？）都是要吃的了，都是要買的，都買了差不多啦。」

有市民說，冬至一年一次，就算物價貴了都會慶祝。

阿敏說：「都是和往年一樣，我們廣州人多數都是喜歡包湯圓，團團圓圓，幸幸福福，圓圓滿滿，都是拿個兆頭，晚上的話，冬大過年，都有雞、鵝、鴨，一起慶祝。」

Samuel說：「可能吃雞、吃魚這樣，都沒有怎樣，一家人一起吃頓飯這樣。」

有商戶表示，部份貨品價格有調整，比去年昂貴，好像油菜賣2元多一磅。

趙先生說：「有很多東西也是加了價，但是紹菜、白蘿蔔都沒有加價。」

雖然物價上漲，但趙先生表示，店舖人流比去年多。

趙先生說：「心情都開心，因為好生意嘛，多點客人就開心，因為去年疫情嚴重，老人家都不敢出門，現在人們都不害怕，每人都很平常，當是感冒，每個人都多了出門。」

他亦將多了人消費歸功於冬至，表示多數客人都是買大白菜、白蘿蔔等等。

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