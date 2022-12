【有線新聞】

中國外交部宣布對美國白宮前中國政策首席顧問余茂春,以及美國國會及行政當局中國委員會副主任陶德斯坦恩,進行反制裁。

中國外交部指,美方早前藉著所謂「西藏人權」問題,非法制裁兩名中方官員。根據《中華人民共和國反外國制裁法》,中方決定對余茂春和陶德斯坦恩採取反制裁措施,凍結他們在中國境內的財產、禁止他們與境內組織和個人進行交易活動,兩人及直系親屬亦無法獲得簽證、不准入境。

