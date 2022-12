【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登在白宮預祝所有的美國人聖誕節快樂。

拜登在白宮發表約8分鐘的演講,聲稱聖誕節是一個團結人民的節日。

拜登說:「我們的政治變得憤怒、卑鄙和分黨派,見到每個人都好像見到敵人一樣,不像鄰居,而是分共和黨和民主黨,不像同胞,我們愈來愈分裂,但儘管這些時期很艱難,如果我們仔細觀察,就會發現全國各地都有亮點。」

拜登又提到,過去幾年經歷了艱難的疫情流行時期,但是情況已好轉,病毒已經不能控制大家的生活。

拜登說:「我們的孩子都回到學校,大家都回到工作崗位,實際上,工作的人比以往多,美國人再次建設、再次創新、再次夢想。」

拜登期望聖誕節標誌美國的一個新開始。

