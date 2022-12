舊金山灣區樓價自5月高峰持續下跌 料降溫至明年（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區房價自5月的高點,隨著全國經濟趨勢持續下跌,房市降溫恐怕延伸至明年。

回顧舊金山灣區下半年的樓市動向,不斷上升的按揭利率,飆升的通貨膨脹和股市動盪,使全國的房地產市場降溫,而舊金山灣區也不例外,但按揭貸款利率在近期已經開始緩和,今年的高位是11月10日的7.1%,到12月15日已降至6.3%。

根據舊金山紀事報引用數據和專家的預測,灣區樓價在2023年會持續下降,房地產網站Zillow也預測,舊金山都會區的樓價將在明年下跌3.6%。

Zillow最新的資料顯示,舊金山都會區,包括Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo等縣,10至11月的樓價持續輕微下跌,房屋中位價從138萬跌到137萬元下跌0.7%。

這也是連續六個月看到舊金山都會區的樓價下跌,自今年5月的高位,樓價已下跌6.2%,與國內前20大都會區相比,舊金山都會區是同期內樓價下跌幅度最大的區域,雖然跌幅最大,但舊金山都會區仍然是20個大都會區中樓價最高的區域。

而南灣聖荷西都會區,涵蓋Santa Clara及San Benito縣,在近期則是看到樓價稍微回升,但與5月的高位相比還是下降5.1%,聖荷西都會區是Zillow統計全國樓價最高的都會區。

