舊金山灣區樓價自5月高峰持續下跌 料降溫至明年（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區房價自5月的高點，隨著全國經濟趨勢持續下跌，房市降溫恐怕延伸至明年。

回顧舊金山灣區下半年的樓市動向，不斷上升的按揭利率，飆升的通貨膨脹和股市動盪，使全國的房地產市場降溫，而舊金山灣區也不例外，但按揭貸款利率在近期已經開始緩和，今年的高位是11月10日的7.1%，到12月15日已降至6.3%。

根據舊金山紀事報引用數據和專家的預測，灣區樓價在2023年會持續下降，房地產網站Zillow也預測，舊金山都會區的樓價將在明年下跌3.6%。

Zillow最新的資料顯示，舊金山都會區，包括Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo等縣，10至11月的樓價持續輕微下跌，房屋中位價從138萬跌到137萬元下跌0.7%。

這也是連續六個月看到舊金山都會區的樓價下跌，自今年5月的高位，樓價已下跌6.2%，與國內前20大都會區相比，舊金山都會區是同期內樓價下跌幅度最大的區域，雖然跌幅最大，但舊金山都會區仍然是20個大都會區中樓價最高的區域。

而南灣聖荷西都會區，涵蓋Santa Clara及San Benito縣，在近期則是看到樓價稍微回升，但與5月的高位相比還是下降5.1%，聖荷西都會區是Zillow統計全國樓價最高的都會區。

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