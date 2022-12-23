西雅圖天氣惡劣 導致舊金山國際機場不少航班受阻

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）國際機場週五有不少旅客受到西雅圖的惡劣天氣影響，行程受阻。

在舊金山國際機場，許多乘搭內陸航班的人，試圖重新安排另外的航班，這位的旅客表示，他的航班原本是到西雅圖，之後再轉機到日本東京，和他的女友旅遊。

旅客Sheridan說：「和女朋友的分手旅行，有點搞笑，她將會去紐約，我們將分手，所以做最後的旅行。」

但他去西雅圖的航班遭到取消，他需要隨時看著手機做準備。

而同樣的情況週五亦不斷發生，這對母女原本預訂了從奧克蘭（屋崙）出發到西雅圖，之後轉到亞特蘭大的航班，但她飛往西雅圖的航班被取消，她立即訂了一個從舊金山出發到亞特蘭大的航班。

旅客Amina說：「非常昂貴，我從來沒有花過那麼多錢，在我重新預訂任何航班時，但這對我來說非常重要。」

Shawn的航班原本是從夏威夷飛往西雅圖，但機長表示，航班必須在舊金山降落，原因是由於西雅圖的天氣惡劣，他就表示，打算租車開到西雅圖，他指12至13小時的駕駛，總好過未知的等待。

另一方面，本台記者週五早上就去了舊金山國際機場的國際航班區域，從行程牌可見，國際航班並沒有太多的影響，大部分都如期出發，有機場的工作人員就表示，人流不算太多。

機場工作人員說：「沒有太多人，不像其他機場，因為他們通常提前，特別是周末，他們週末去旅行。」

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