西雅圖天氣惡劣 導致舊金山國際機場不少航班受阻

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)國際機場週五有不少旅客受到西雅圖的惡劣天氣影響,行程受阻。

在舊金山國際機場,許多乘搭內陸航班的人,試圖重新安排另外的航班,這位的旅客表示,他的航班原本是到西雅圖,之後再轉機到日本東京,和他的女友旅遊。

旅客Sheridan說:「和女朋友的分手旅行,有點搞笑,她將會去紐約,我們將分手,所以做最後的旅行。」

但他去西雅圖的航班遭到取消,他需要隨時看著手機做準備。

而同樣的情況週五亦不斷發生,這對母女原本預訂了從奧克蘭(屋崙)出發到西雅圖,之後轉到亞特蘭大的航班,但她飛往西雅圖的航班被取消,她立即訂了一個從舊金山出發到亞特蘭大的航班。

旅客Amina說:「非常昂貴,我從來沒有花過那麼多錢,在我重新預訂任何航班時,但這對我來說非常重要。」

Shawn的航班原本是從夏威夷飛往西雅圖,但機長表示,航班必須在舊金山降落,原因是由於西雅圖的天氣惡劣,他就表示,打算租車開到西雅圖,他指12至13小時的駕駛,總好過未知的等待。

另一方面,本台記者週五早上就去了舊金山國際機場的國際航班區域,從行程牌可見,國際航班並沒有太多的影響,大部分都如期出發,有機場的工作人員就表示,人流不算太多。

機場工作人員說:「沒有太多人,不像其他機場,因為他們通常提前,特別是周末,他們週末去旅行。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。