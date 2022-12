澤連斯基到美國國會發表演說 感謝美國支援烏克蘭抗敵

【KTSF 黃侯彬報導】

烏克蘭總統澤連斯基在兩個小時前,向國會兩院聯席會議發表歷史性的演說,衷心感謝美國支援烏克蘭抗敵,他也呼籲美國提供更多的援助。

澤連斯基在傍晚抵達國會眾議院時,受到兩院議員的熱烈鼓掌歡迎,在此之前參議院兩黨領袖都表明,支持開支法案中有關軍援烏克蘭的條款。

當中多數黨領袖舒默強調,國會歡迎外國領袖到來發言,但幾乎從未有一個正在領導國民,為國家與人民生死存亡,為守護民主而戰的元首向國會聯席發言。

而參議院少數黨領袖麥康尼則強調,協助烏克蘭抵抗俄國的入侵,協助東歐盟友戰勝俄國,有利於降低俄國對美國以及對盟友的威脅,也令到俄國難以挑戰美國的核心利益,所以麥康尼認為,即使綜合開支法案並不完善,但強而有力,對美國的安全與利益,以及對美軍至關重要。

澤連斯基隨後的發言強調,他希望他的感謝與尊敬的言辭,在每一個美國民眾的心中產生迴響,他指出,烏克蘭人民面對黯淡絕望的情節,但堅持不退縮並強力還擊。

澤連斯基說:「我們在爭奪戰爭思想的戰鬥中擊敗了俄羅斯。我們沒有恐懼,世界上任何人都不應該有恐懼,烏克蘭取得了這場勝利,它給了我們鼓舞整個世界的勇氣。」

他指出,好在有美國與歐洲的支援,以及有舉世的強烈意識,令烏克蘭能挺住,迎戰俄國的暴虐,並擊敗俄國。

澤連斯基說:「歐洲因此更強大、獨立,我們兩國在這場戰鬥中是盟友,明年將是一個轉折點,我知道,烏克蘭的勇氣和美國的決心,必須​​保證我們共同自由的未來,即捍衛自己價值觀的人的自由。」

由於俄烏的軍力懸殊,他呼籲世界給予烏克蘭更多的軍事援助。

澤連斯基說:「佔領者在火砲方面擁有顯著優勢,在彈藥方面擁有優勢,他們擁有比我們以往擁有的多得多的導彈和飛機。這是真的,但我們的國防軍堅守住。」

在首都華盛頓,不少民眾聚集等待澤連斯基的到來,有烏克蘭裔希望美國協助烏克蘭關閉領空。

烏克蘭人Tarasevych Tetiana說:「我希望美國社會尋求政治人物關閉烏克蘭領空,那裡每天都有人垂危,俄國每天都在轟炸、攻擊我國。」

在法國巴黎,市政廳大樓的聖誕燈飾週三亮起黃藍兩色,以表示與烏克蘭團結一起,巴黎市政廳也一度將聖誕燈飾熄滅15分鐘,以哀悼戰爭的死難者。

