澤連斯基到美國國會發表演說 感謝美國支援烏克蘭抗敵

December 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Facebook / Володимир Зеленський)

【KTSF 黃侯彬報導】

烏克蘭總統澤連斯基在兩個小時前，向國會兩院聯席會議發表歷史性的演說，衷心感謝美國支援烏克蘭抗敵，他也呼籲美國提供更多的援助。

澤連斯基在傍晚抵達國會眾議院時，受到兩院議員的熱烈鼓掌歡迎，在此之前參議院兩黨領袖都表明，支持開支法案中有關軍援烏克蘭的條款。

當中多數黨領袖舒默強調，國會歡迎外國領袖到來發言，但幾乎從未有一個正在領導國民，為國家與人民生死存亡，為守護民主而戰的元首向國會聯席發言。

而參議院少數黨領袖麥康尼則強調，協助烏克蘭抵抗俄國的入侵，協助東歐盟友戰勝俄國，有利於降低俄國對美國以及對盟友的威脅，也令到俄國難以挑戰美國的核心利益，所以麥康尼認為，即使綜合開支法案並不完善，但強而有力，對美國的安全與利益，以及對美軍至關重要。

澤連斯基隨後的發言強調，他希望他的感謝與尊敬的言辭，在每一個美國民眾的心中產生迴響，他指出，烏克蘭人民面對黯淡絕望的情節，但堅持不退縮並強力還擊。

澤連斯基說：「我們在爭奪戰爭思想的戰鬥中擊敗了俄羅斯。我們沒有恐懼，世界上任何人都不應該有恐懼，烏克蘭取得了這場勝利，它給了我們鼓舞整個世界的勇氣。」

他指出，好在有美國與歐洲的支援，以及有舉世的強烈意識，令烏克蘭能挺住，迎戰俄國的暴虐，並擊敗俄國。

澤連斯基說：「歐洲因此更強大、獨立，我們兩國在這場戰鬥中是盟友，明年將是一個轉折點，我知道，烏克蘭的勇氣和美國的決心，必須​​保證我們共同自由的未來，即捍衛自己價值觀的人的自由。」

由於俄烏的軍力懸殊，他呼籲世界給予烏克蘭更多的軍事援助。

澤連斯基說：「佔領者在火砲方面擁有顯著優勢，在彈藥方面擁有優勢，他們擁有比我們以往擁有的多得多的導彈和飛機。這是真的，但我們的國防軍堅守住。」

在首都華盛頓，不少民眾聚集等待澤連斯基的到來，有烏克蘭裔希望美國協助烏克蘭關閉領空。

烏克蘭人Tarasevych Tetiana說：「我希望美國社會尋求政治人物關閉烏克蘭領空，那裡每天都有人垂危，俄國每天都在轟炸、攻擊我國。」

在法國巴黎，市政廳大樓的聖誕燈飾週三亮起黃藍兩色，以表示與烏克蘭團結一起，巴黎市政廳也一度將聖誕燈飾熄滅15分鐘，以哀悼戰爭的死難者。

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