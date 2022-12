強烈冬季風暴吹襲美國多州 影響民眾在聖誕假期出行

【KTSF 張擎鳳報導】

強烈冬季風暴影響全國多個州,影響民眾在聖誕節出外旅行。

這只是即將到來的強烈冬季暴風雪的一小部份,由墨西哥灣延伸到美國至加拿大邊境,寒冷天氣將持續數日。

南方喬治亞州也宣布進入緊急狀態,暴風雪看來會持續幾天。

北極冷鋒導致氣溫急劇下降,在高原地區低至華氏零下70度,中西部也會發生暴雪,在西岸華盛頓州,已經可以看到第一場雪。

有遊客說:「週四會有一場大暴風雪,我哥哥只有幾天假能讓我們去看望他,所以我們不希望航班延誤而錯過那個時間。」

Chicago O’Hare機場的旅客改變計劃,一些人在星期四暴風雪來臨之前起飛,因為到時機場可能停運。

遊客說:「我們實際上應該明天飛往奧蘭多看日出,但後來中介來電說,我們最好早點離開,因為預計未來幾天會有暴風雪和低溫。」

德州州長Greg Abbott和州政府官員向民眾提出低溫警告 。

由於德州去年年2月經歷過低溫導致暖氣和電力危機,加劇當地政府的擔憂。

德州公用事業委員會主席Peter Lake說:「這些標誌性的改革,包括冬季化基礎設施、發電機、電線桿和電線,我們有比以往更多的電力。」

德州州長Greg Abbott說:「無論什麼挑戰,我們都會有人員迎接。」

