美國兒童退燒藥嚴重缺貨 問題或持續到冬季結束

【KTSF 梁展穎報導】

由於新型肺炎、流感和RSV呼吸道合胞病毒個案持續上升,很多家長都未能在超市或藥房購買兒童退燒藥。

近日,大型超市及藥房,例如CVS和Walgreens的兒童退燒藥缺貨,醫生及其他專家說,這一個問題可能會持續到冬季結束為止。

現在CVS限制每人最多可以在商店或網上購買兩盒兒童退燒藥,例如Tylenol或Motrin。

Walgreens限制顧客在網上最多可以購買六盒兒童退燒藥,專家說,缺貨的原因,最主要是因為所有市民在同一時間到商店搶購藥物。

根據聯邦食品及藥物管理局(FDA),除了非處方藥,需要醫生處方的Amoxicillin抗生素也供不應求。

假如市民買不到知名品牌的兒童退燒藥,有兒科醫生表示,可以在藥房查看是否有替代藥物,例如非專利的通用藥,這些藥品都是安全和比較便宜的。

當小朋友發燒的時候,家長可以用微溫的水為小朋友洗澡,千萬不要使用冷水洗澡,因為反而會導致體溫上升。

假如兩個月或以下的嬰兒發燒至華氏100.4度或以上,家長應馬上帶嬰兒求診,至於其他年齡的兒童,家長應觀察兒童有沒有行為上的改變,例如極度疲倦、沒有氣力和呼吸困難,都應立刻求診。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。