Tesla宣佈將停止招聘 2023年初再次裁員

December 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 林子皓報導】

科技業的裁員潮似乎還沒停止，電動車製造商Tesla宣佈將會停止招聘，並且在2023年初再一次裁員。

電動車製造商Tesla近期才宣佈正計劃在某些地區擴大生產力，其中包括將設在Palo Alto的總部搬到德州。

但是據消息人士透露，Tesla週三向員工發電郵指，將開始停止招聘，並預計在2023年第一季度再度裁員，提醒某些員工要有心理準備。

目前Tesla尚未就事件做出回應，加上Tesla創辦人Elon Musk兩年前裁撤整個公關和媒體部，所以目前尚不清楚哪些部門或地點會受到影響。

Tesla在7月份已經裁減了一成員工，有分析指，Elon Musk將重心放了在收購社交平台Twitter。

Tesla的股價在2022年全年都在下跌，今年下跌近6成5，今日收市報137.57元。

Elon Musk於週二發推文指，將股價下跌歸咎於宏觀經濟因素，簡單來講就是當儲蓄戶口的利息上升到同股票的回報率很接近時，投資者就會將錢轉移到儲蓄戶口，因此造成股票下跌。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*