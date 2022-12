Tesla宣佈將停止招聘 2023年初再次裁員

【KTSF 林子皓報導】

科技業的裁員潮似乎還沒停止,電動車製造商Tesla宣佈將會停止招聘,並且在2023年初再一次裁員。

電動車製造商Tesla近期才宣佈正計劃在某些地區擴大生產力,其中包括將設在Palo Alto的總部搬到德州。

但是據消息人士透露,Tesla週三向員工發電郵指,將開始停止招聘,並預計在2023年第一季度再度裁員,提醒某些員工要有心理準備。

目前Tesla尚未就事件做出回應,加上Tesla創辦人Elon Musk兩年前裁撤整個公關和媒體部,所以目前尚不清楚哪些部門或地點會受到影響。

Tesla在7月份已經裁減了一成員工,有分析指,Elon Musk將重心放了在收購社交平台Twitter。

Tesla的股價在2022年全年都在下跌,今年下跌近6成5,今日收市報137.57元。

Elon Musk於週二發推文指,將股價下跌歸咎於宏觀經濟因素,簡單來講就是當儲蓄戶口的利息上升到同股票的回報率很接近時,投資者就會將錢轉移到儲蓄戶口,因此造成股票下跌。

