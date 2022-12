【KTSF 林子皓報導】

田納西州Collegedale市週二發生火車撞大卡車而脫軌的事故,火車上有兩人受了輕傷,卡車司機則無恙,有目擊者拍下了撞擊的一幕。

事發時一輛載著一條134英尺長、用於橋樑的混凝土支柱的大卡車在鐵路上等待綠燈,在鐵路撤回安全圍欄時,來不及完全通過,就被一列到來的貨運火車撞到,卡車被撞翻,火車也脫軌。

火車屬於Norfolk Southern公司,事件中有兩名鐵路人員受了輕傷。

當地縣府官員形容,這是「災難性的一團糟」,但是一名聯邦運輸安全局的前任官員對當地媒體表示,這可是不幸中的大幸,因為這樣規模的撞擊事故,一般都會釀成重大的傷亡,當局正在調查事故原因。

