舊金山(三藩市)市府的老字號名冊增添了十個商戶,其中四個商業由華裔經營。

新加入老字號名冊的華裔商舖,包括位於華埠Grant街出售禮品的廣東商場,還有風箏店Chinatown Kite Shop,位於Jackson街以豬扒出名的新蘭亭餐廳,在日落區Noriega街的國賓飯店也榜上有名。

目前舊金山總共有342個商業列入市府的老字號商業名冊。

