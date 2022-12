【KTSF 尹晉豪報導】

一名手持仿製手槍的女子,躲藏在聖荷西州立大學圖書館,與校園警察對峙幾個小時後投降。

聖荷西州立大學在上午11點前證實,一名女子將自己關在大學圖書館的洗手間內。

警方表示,一名婦女從洗手間出來後,告訴圖書館職員,洗手間裡有人手持武器,警方其後疏散圖書館內的人,校方亦向學生發出短信,警方表示,事件中沒有人受傷。

消息指,該女子試圖通過天花板逃離洗手間,但不成功,她最終自願投降,並被警方拘捕,她透露,槍械是仿製的。

目前大學正放冬假圖書館即日起關閉,直至另行通知。

