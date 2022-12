【KTSF 毛皓延報導】

由星期四至星期六,灣區沿海地區將會出現國王潮,低窪地區有機會導致水浸,下周亦會帶來降雨。

國家氣象局預測,星期四起受到國王潮影響,沙灘、海灣等低窪地區有可能出現水浸,星期四潮漲時間是早上9點38分,水位將會上升近7呎。

預計潮汐會於星期五達至高峰,屆時水位會高達7呎多一點。

國家氣象局表示,潮退時雖然水位較低,但不時亦會有浪衝上沙灘,呼籲市民不要背對大海。

而在下星期二及星期三,灣區有機會下雨,舊金山(三藩市)有四、五成機會將會有超過1吋的降雨量。

