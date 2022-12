奧克蘭市長宣布實施AA提案 資助3至4歲小童學前教育（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf舉行任內最後一次記者會,宣布實施2018年通過的AA提案,資助3至4歲小童的學前教育。

獲Schaaf支持的AA提案在2018年通過,這項提案建議在30年間,每年徵收特別地稅,每年大約3千萬元的額外收益,62%會用來資助學前教育。

提案當年通過後,有反對提案的社區組織向奧克蘭市府提出訴訟,提案因處於法律程序中,而足足擱置了三年,一直未能實施。

法院最後判奧克蘭市府勝訴,AA提案終於得以推行,Schaaf感到驕傲。

Schaaf說:「奧克蘭的兒童是我們的未來棟樑,我們今天做的事,是確保下一代能贏在起跑線上,然後取得大學學位,和一份能撐起全家的工作。」

根據加州教育部,有超過2200個奧克蘭家庭正等待政府批出財政資助,為他們的3歲至4歲小童提供學前教育,這些家庭很多都來自西奧克蘭及東奧克蘭的低收入地區,這項提案將會容許奧克蘭的低收入家庭能夠更容易負擔學前教育。

Schaaf表示,計劃在10年內,令奧克蘭所有家庭都有能力負擔學前教育。

Schaaf說:「我希望每位小朋友都知道,整個奧克蘭市的領導層都堅信你能發光發亮,並確保你們有機會能實現你的夢想。」

有研究指出,3歲至4歲小童的學前教育,一年要花約17,000元,但現時每位小童獲得的補助,就只是接近8千元,不夠一半。

