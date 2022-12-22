Alameda縣議員譚蓮娜在奧克蘭華埠宣誓就職（視頻）

December 22, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區

【KTSF 傅景竑報導】

Alameda縣議員譚蓮娜（Lena Tam）週三在奧克蘭華埠宣誓就職。

譚蓮娜於11月獲選第3區縣議員，代表奧克蘭、San Leandro及Alameda市，第3區也是已故縣議員Wilma Chan陳煥瑛的選區。

說：「我向已故縣議員陳煥瑛學習許多事情，特別是透過合作作為領導，並為我們所服務的所有人贏得尊重和尊嚴，尤其是弱勢團體，並給予我們的移民社區發聲權，不管我們是如何來到這裡的。」

週三晚間在奧克蘭華埠Lincoln Square社區中心舉辦的一場冬至活動中，譚蓮娜也正式宣誓就職。

宣誓由前加州高等法院法官Delbert Gee公證，Alameda縣估值官Phong La，還有即將卸任的加州主計長Betty Yee等民選官員也到場支持，現場更是看到大批奧克蘭華埠的社區領袖與團體列席。

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