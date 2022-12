Humboldt縣地震導致停水停電 州長宣佈進入緊急狀態（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

北加州Humboldt縣週二發生的6.4級地震,導致停水停電,州長宣佈當地進入緊急狀態。

Humboldt縣經歷6.4級地震,州長宣佈當地進入緊急狀態,地震引致多區停電停水,週三早上太平洋煤電公司(PG&E)指,週二約有71000用戶受地震影響停電,現時大部份地區已經恢復電力。

而在Rio Dell一帶的市鎮,受災比較嚴重,天然氣管及水管都受損,當局呼籲要將水煲過才可飲用。

當地居民回想起,也指地震感覺比一般地震強烈。

園藝店東主Harry Smith說:「我聽到是6.4級,但我感覺像8級地震,上下左右都有震動,造成了很大的損毁,你可以看到。」

而週三凌晨1點左右,當地也發生3級餘震。

另外,美國地質研究所錄得週三早上8點34分,東灣San Leandro市發生黎克特制3.1級地震,後來修正為2.9級,震央位於580號公路,近Lake Chabot。

