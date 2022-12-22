Humboldt縣地震導致停水停電 州長宣佈進入緊急狀態（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

北加州Humboldt縣週二發生的6.4級地震，導致停水停電，州長宣佈當地進入緊急狀態。

Humboldt縣經歷6.4級地震，州長宣佈當地進入緊急狀態，地震引致多區停電停水，週三早上太平洋煤電公司（PG&E）指，週二約有71000用戶受地震影響停電，現時大部份地區已經恢復電力。

而在Rio Dell一帶的市鎮，受災比較嚴重，天然氣管及水管都受損，當局呼籲要將水煲過才可飲用。

當地居民回想起，也指地震感覺比一般地震強烈。

園藝店東主Harry Smith說：「我聽到是6.4級，但我感覺像8級地震，上下左右都有震動，造成了很大的損毁，你可以看到。」

而週三凌晨1點左右，當地也發生3級餘震。

另外，美國地質研究所錄得週三早上8點34分，東灣San Leandro市發生黎克特制3.1級地震，後來修正為2.9級，震央位於580號公路，近Lake Chabot。

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