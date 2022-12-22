文件顯示特朗普2020年總統最後任期 無需繳交聯邦入息稅

December 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

由民主黨控制、負責稅收和貿易的國會眾議院籌款委員會，週二表決通過公開前總統特朗普的報稅資料部份文件，當中發現，特朗普在2020年總統最後任期內，無需繳交聯邦入息稅。

國會眾議院籌款委員會週二下午舉行幾個小時閉門會議，表決後通過，將會公開有關特朗普2015至2020年6年期間的報稅資料，當中公開的包含8間附屬商業。

眾議院籌款委員會的報告，以及國稅局的核數報告，預期委員會花兩天時間，去整理一些敏感個人資料後，就會公開特朗普的稅務文件。

委員會主席Richard Neal指出，公開特朗普的報稅資料，不含懲罰性，也沒有惡意。

根據委員會透露的部份摘要顯示，在2016總統大選年，特朗普夫婦報稱，調整後總收入虧損合共3,240萬元，但只是繳稅750元，在特朗普頭一年任期內，特朗普夫婦報稱虧損近1,300萬元，也只是繳稅750元。

到2020年，特朗普總統最後任期內，特朗普夫婦報稱虧損480萬元，無需繳交聯邦入息稅。

至於公開這些報稅資料，特朗普甚至打官司反對公布。

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