文件顯示特朗普2020年總統最後任期 無需繳交聯邦入息稅

【KTSF 張麗月報導】

由民主黨控制、負責稅收和貿易的國會眾議院籌款委員會,週二表決通過公開前總統特朗普的報稅資料部份文件,當中發現,特朗普在2020年總統最後任期內,無需繳交聯邦入息稅。

國會眾議院籌款委員會週二下午舉行幾個小時閉門會議,表決後通過,將會公開有關特朗普2015至2020年6年期間的報稅資料,當中公開的包含8間附屬商業。

眾議院籌款委員會的報告,以及國稅局的核數報告,預期委員會花兩天時間,去整理一些敏感個人資料後,就會公開特朗普的稅務文件。

委員會主席Richard Neal指出,公開特朗普的報稅資料,不含懲罰性,也沒有惡意。

根據委員會透露的部份摘要顯示,在2016總統大選年,特朗普夫婦報稱,調整後總收入虧損合共3,240萬元,但只是繳稅750元,在特朗普頭一年任期內,特朗普夫婦報稱虧損近1,300萬元,也只是繳稅750元。

到2020年,特朗普總統最後任期內,特朗普夫婦報稱虧損480萬元,無需繳交聯邦入息稅。

至於公開這些報稅資料,特朗普甚至打官司反對公布。

