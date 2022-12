【KTSF】

聖誕假期旅遊季將至,運輸安全管理局(TSA)預計未來幾天的旅行人數,將達到COVID大流行前的水平。

許多美國人會在聖誕節和年末假期出外旅行,TSA的官員表示,他們預計未來幾天的出行量,將接近大流行前的水平。

TSA表示,客運量在感恩節期間創下了2019年以來的新高,而且這種趨勢很可能在聖誕節期間會重演。

旅客想要尋求幫助解決在機場遇到的擁堵問題,可以發送短信至”ASK TSA”,該服務全天候7天24小時可用。

