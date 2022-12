Alameda縣政府通過法案 禁業主調查租客的刑事案底（視頻）

【KTSF】

東灣Alameda縣政府通過一項公平機會房屋法案,禁止業主在租屋申請中調查租客的刑事案底。

Alameda縣這項提案針對縣內的非城市管轄地區,包括Castro Valley、San Lorenzo及Sunol等地區,提案禁止這些地區的公營及私人業主,要求房屋申請人交代刑事案底。

提案也禁止在租盤廣告上對有案底的人使用帶偏見及歧視的字眼,但業主就有權查詢對方的信用評分、收入及過往是否有逼遷或性罪行的紀錄。

有研究發現,更生人士重回社會後,露宿街頭的機會比普羅大眾多十倍,而在奧克蘭的無家可歸者營地,有七成三的受訪者都有刑事案底。

縣議員Keith Carson表示,Alameda縣為更生人士爭取人權及尊嚴一直領先全國,這項公平機會房屋法案是合乎常理。

而縣議員Dave Brown就指,他和已故Alameda縣議員陳煥瑛,向來都贊成幫助更生人士重新融入社區,並消除社會對他們的偏見。

縣議會在12月6日開始審議該項提案,週二以4比1贊成票通過,成為全國首個在縣政府實施的公平機會房屋提案。

