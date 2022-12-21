澤連斯基訪美晤拜登 商討支持烏克蘭防衛

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烏克蘭總統澤連斯基啟程訪美，是他俄烏戰事以來首次外訪，會與美國總統拜登見面，並在美國國會發言，商討支援烏克蘭防衛能力。

烏克蘭總統澤連斯基周三早上在社交媒體公布，正在啟程前往美國，將會見總統拜登，討論如何加強烏方防衛能力。

他前一日到訪戰況激烈的東部頓巴斯，探望重鎮巴赫穆特的前線部隊，期間不時傳出爆炸聲。前線士兵將已簽名的國旗交予澤連斯基轉贈美國國會，以感謝美方一直以來的軍事支援。

美國官員指澤連斯基將到白宮與拜登雙邊會談，並舉行聯合記者會。他其後會到國會發言，會見民主共和兩黨國會領袖和國家安全委員會主席等。官員透露拜登和澤連斯基月中通話期間曾初步談及訪美事宜，白宮其後正式邀請澤連斯基，他剛過去的周日落實應約，又指拜登不會藉此促使澤連斯基與俄羅斯總統普京談判。

此行將是澤連斯基第二次訪美，亦是俄烏戰事爆發300天以來首度外訪，白宮發言人強調美國堅定不移支持烏克蘭，包括提供軍事、經濟及人道援助。

美國亦將宣布再向烏克蘭提供近20億美元軍事援助，包括遠程防空系統愛國者導彈，據報將安排烏克蘭士兵於德國的美軍基地受訓。

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