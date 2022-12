澤連斯基訪美晤拜登 商討支持烏克蘭防衛

【有線新聞】

烏克蘭總統澤連斯基啟程訪美,是他俄烏戰事以來首次外訪,會與美國總統拜登見面,並在美國國會發言,商討支援烏克蘭防衛能力。

烏克蘭總統澤連斯基周三早上在社交媒體公布,正在啟程前往美國,將會見總統拜登,討論如何加強烏方防衛能力。

他前一日到訪戰況激烈的東部頓巴斯,探望重鎮巴赫穆特的前線部隊,期間不時傳出爆炸聲。前線士兵將已簽名的國旗交予澤連斯基轉贈美國國會,以感謝美方一直以來的軍事支援。

美國官員指澤連斯基將到白宮與拜登雙邊會談,並舉行聯合記者會。他其後會到國會發言,會見民主共和兩黨國會領袖和國家安全委員會主席等。官員透露拜登和澤連斯基月中通話期間曾初步談及訪美事宜,白宮其後正式邀請澤連斯基,他剛過去的周日落實應約,又指拜登不會藉此促使澤連斯基與俄羅斯總統普京談判。

此行將是澤連斯基第二次訪美,亦是俄烏戰事爆發300天以來首度外訪,白宮發言人強調美國堅定不移支持烏克蘭,包括提供軍事、經濟及人道援助。

美國亦將宣布再向烏克蘭提供近20億美元軍事援助,包括遠程防空系統愛國者導彈,據報將安排烏克蘭士兵於德國的美軍基地受訓。

