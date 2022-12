美國要求香港出口產品來源地不能標示「香港」 世貿裁定不符合世貿規則

【有線新聞】

美國禁止香港進口產品標示「香港製造」,世界貿易組織爭端解決機構專家組裁定 美國違反世貿規則,港府歡迎,促請美方立即撤回違規措施,美方強烈反對裁決,表明無意取消相關規定。

「香港製造」標籤的貿易爭議源於香港前年實施港區國安法,時任美國總統特朗普下令取消香港的特殊地位,宣布從香港進口的貨品不可以再用「香港製造」標籤,只能標示為「中國製造」,特區政府不滿,尋求世貿裁決。

事隔兩年,世貿爭端解決機構專家組發表報告,說香港製造的產品不應該被要求標籤為來自另一個世貿成員中國,因為做法會影響香港產品在美國市場競爭,無法利用香港的名義去施展影響力及獲取利益。

美國認為取消香港特殊待遇與「國際關係中出現緊急情況」有關,專家組不同意,說例如雙方陷入戰爭才屬於緊急情況,即使美國有證據高度關注香港的人權狀況,但情況沒有升級至緊急,沒有足夠理由不讓香港產品使用「香港製造」標籤。所以裁定美國需要糾正做法,以符合《1994年關稅及貿易總協定》的義務。

商務及經濟發展局局長丘應樺發聲明,歡迎世貿專家組充分肯定中國香港單獨關稅區地位,說證明美方無視國際貿易規則,企圖單方面實施帶歧視和不公的規定,無理打壓香港產品和企業,批評美國完全出於政治動機,把貿易武器化,圖謀低劣,是不負責任地損害香港作為世貿成員的權益,他已即時去信美國貿易代表,敦促尊重裁決、立即撤回違規措施。

美國貿易代表處強烈反對裁決,說行動是要回應中國蠶食香港的自由、民主及人權,威脅美國國家安全利益,拜登政府會繼續保障國家安全,又說國安問題,世貿無權透過爭端解決方式處理,表明無意因為今次裁決改變現時對香港製造產品的標籤規定。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。