富國銀行被控違反消費者規例 同意支付37億和解訴訟

December 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

富國銀行（Wells Fargo）因為違反消費者規例，銀行同意和解，願意支付37億元給受影響的顧客，今次是富國最大筆的罰款，也是消費者金融保護局對銀行業的最大筆罰款。

富國銀行涉及的違規行為，包括非法收取費用和對汽車貸款和房貸濫收利息，以及對儲蓄和支票戶口不適當收取透支費用，在一些情況下，錯誤地收回汽車，同時富國也不適當地拒絕屋主更改數以千計房貸的借貸條款。

富國同意支付的37億元和解金，其中20億元用來退還給顧客，另外17億元是罰款，估計有超過1,600萬名顧客受影響。

富國銀行遠自2016年已經涉嫌違反消費者規例，而受到監管當局多次罰款，當時發現，有職員涉嫌非法開設數以百萬計賬戶，以達到不切實際的營業目標。

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