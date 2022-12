富國銀行被控違反消費者規例 同意支付37億和解訴訟

【KTSF】

富國銀行(Wells Fargo)因為違反消費者規例,銀行同意和解,願意支付37億元給受影響的顧客,今次是富國最大筆的罰款,也是消費者金融保護局對銀行業的最大筆罰款。

富國銀行涉及的違規行為,包括非法收取費用和對汽車貸款和房貸濫收利息,以及對儲蓄和支票戶口不適當收取透支費用,在一些情況下,錯誤地收回汽車,同時富國也不適當地拒絕屋主更改數以千計房貸的借貸條款。

富國同意支付的37億元和解金,其中20億元用來退還給顧客,另外17億元是罰款,估計有超過1,600萬名顧客受影響。

富國銀行遠自2016年已經涉嫌違反消費者規例,而受到監管當局多次罰款,當時發現,有職員涉嫌非法開設數以百萬計賬戶,以達到不切實際的營業目標。

