專家指Humboldt縣地震屬深層地震 因此沒造成重大傷亡

有地質學家表示,北加州Humboldt縣週二發生的地震算是深層地震,才不至於造成大規模傷亡。

這場6.4級地震,沒有造成大規模傷亡,地質學家說有兩個原因。

地質學家Belle Philibosian說:「發生相對較深,大約9英哩深,比平均還深,也就是說遠離地面上的人,深震比淺震造成的傷害較小

另一個原因則是,加州處於地震帶,有建築法規,儘管有建築受損,但不會造成大規模致命死傷。

此外,這場地震不是上下震動型,所以才沒有產生海嘯。

震央位於Cascadia俯衝帶,有1000公里長,從加拿大到北加州,地質學家說,這一段有許多斷層。

Philibosian說:「這個地區還有很多其他斷層板塊,正因為如此,我們在這個地區看到了很多地震,就像我說的,這是加州最活躍的地區之一,很難說,在這個完全相同的斷層,或類似地區的其他斷層上,發生過任何其他地震,小地震實際上並不能減少未來發生大地震的可能性。」

這次地震預警系統,在地震發生前十秒送到用戶的手機,十秒鐘能做甚麼呢?

Philibosian說:「就算你沒有時間,就算很短時間,沒有時間躲到桌下,但可以有心理準備,我即將感受到震動,想想我能做甚麼,還是有幫助的。」

灣區處於地震帶,每一次地震的發生都給民眾一次警惕,為下一次大地震做好準備。

