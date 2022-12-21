專家指Humboldt縣地震屬深層地震 因此沒造成重大傷亡

【KTSF 張擎鳳報導】

有地質學家表示，北加州Humboldt縣週二發生的地震算是深層地震，才不至於造成大規模傷亡。

這場6.4級地震，沒有造成大規模傷亡，地質學家說有兩個原因。

地質學家Belle Philibosian說：「發生相對較深，大約9英哩深，比平均還深，也就是說遠離地面上的人，深震比淺震造成的傷害較小

另一個原因則是，加州處於地震帶，有建築法規，儘管有建築受損，但不會造成大規模致命死傷。

此外，這場地震不是上下震動型，所以才沒有產生海嘯。

震央位於Cascadia俯衝帶，有1000公里長，從加拿大到北加州，地質學家說，這一段有許多斷層。

Philibosian說：「這個地區還有很多其他斷層板塊，正因為如此，我們在這個地區看到了很多地震，就像我說的，這是加州最活躍的地區之一，很難說，在這個完全相同的斷層，或類似地區的其他斷層上，發生過任何其他地震，小地震實際上並不能減少未來發生大地震的可能性。」

這次地震預警系統，在地震發生前十秒送到用戶的手機，十秒鐘能做甚麼呢？

Philibosian說：「就算你沒有時間，就算很短時間，沒有時間躲到桌下，但可以有心理準備，我即將感受到震動，想想我能做甚麼，還是有幫助的。」

灣區處於地震帶，每一次地震的發生都給民眾一次警惕，為下一次大地震做好準備。

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