舊金山(三藩市)正計劃開設第一間青少年精神病公立醫院。

舊金山首間青少年精神病公立醫院將會附設在舊金山總醫院內,提供12個床位給精神病患者和24個門診名額,經費來自州府給予舊金山公共衛生局的3,370萬元撥款。

目前舊金山的青少年精神病床位全由私家醫院提供,St. Mary’s醫院只提供15個床位。

現時的政策,在床位爆滿的情況下,會將有心理健康問題的青少年轉介到縣外,而且鑑於醫院是私營關係,沒有保險和低收入人士很難得到服務,而新的青少年精神病公立醫院,將會接受無保險人士和「白卡」,即獲得聯邦低收入醫療補助的人士。

