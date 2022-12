【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,東灣奧克蘭(屋崙)華埠舉行聖誕節日派發玩具活動,結果市民捐贈的反應如何?另外,奧克蘭警方將會舉行節日慶祝活動,到場的小朋友都會得到禮物。

奧克蘭警方本星期四在7街455號的警察總部外面,舉行Toys for the Town活動,時間是上午10時至下午4時,到時會有免費食物、遊戲,可以和聖誕老人拍照,出席的小朋友會得到聖誕禮物。

今次是奧克蘭警方第一次舉辦這項節日活動,警務人員希望籍此回饋社區。

另外,有17年歷史的奧克蘭華埠的派發玩具活動週一圓滿舉行,總共派出130份玩具,負責籌辦和募捐的市民鍾宛珊(Karen Chung),過去都要自掏腰包買玩具送給小朋友,但她表示,今年有不少商戶和非牟利機構捐贈玩具,捐贈數目較去年增加大約一倍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。