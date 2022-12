美國地質研究所如何界定地震級數（視頻）

【KTSF】

每一次有地震發生,美國地質研究所(USGS)都會公佈震源震級等相關資料,這些字眼其實又代表什麼呢?級數又怎樣界定呢?

地震級數是透過地震儀測量地震波,而新聞常用的地震相關詞語,震源通常以經緯度及與地面距離表示,震央就指震源上方的地面位置,震級就是代表地震強度.

國際慣以黎克特制作量度單位,而黎克特制計算以數學公式的”對數”Log表示,每級能量相距32倍,而每次地震只有一個震級,至於黎克特制幾多級地震,大家先會感覺到呢?

3級以下的地震通常大家不會感覺到,只有地震儀會紀錄到;3至4級就開始有震感,破壞力較少;5至5.9級地震大部份人都會感覺到,對震央附近會有輕微破壞;6至6.9級震央附近幾十公里內建築物結構,比較差的會出現損毁;7至7.9級屬主要地震震源100公里內廣泛地區建築物會受損;8級以上的大地震影響範圍達幾百公里。

而美國地質研究所也會公佈每次的震度(Intensity),電度指地面受地震影響的破壞程度,稱為麥加利地震烈度。

