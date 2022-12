盛桃以600多票差距贏奧克蘭市長選舉 有團體要求重新驗票

【KTSF 林子皓報導】

在11月的期中選舉,亞裔候選人盛桃以600多票的些微差距,贏得奧克蘭的市長選舉,不過當地的有色人種協進會要求重新驗票,認為有許多廢票,都是因為不了解選舉制度所導致。

在一群年長者的參與下,奧克蘭有色人種協進會要求重新點算上月奧克蘭市長選舉的選票,因為這次選舉中,亞裔候選人盛桃僅僅以677票的差距,擊敗對手Loren Taylor。

奧克蘭有色人種協進會主席Cynthia Adams說:「重新計票就是看有何缺漏,是否有問題,這就是我們在訴求的,我們請求這個縣和城市支付這項費用。」

當局說費用是2.1萬元,但更大的問題是這個城市的選舉制度,所謂的Ranked-choice voting system,即時複選機制。

市長落選人之一Seneca Scott就說,這不關乎誰贏了,而是這個過程是如何運作的。

因為即時複選機制要求選民列出他們偏好的前五個人選,而如果有選民選擇同一個候選人兩次,他的票就會變成廢票,Scott說,這影響了這次選舉中約3000張的選票。

Scott說:「我們看那數據,就像很多人明明想要投給誰,卻因為犯了錯誤而成了廢票,而這些錯誤傾向於剝奪社區權利,把社區邊緣化。」

有色人種協進會也表示,有一萬一千張選票沒有包含完整的五個人選,他們相信這顯示出這些社區有多不了解這樣的選舉規定。

Acts Full Gospel Church的主教Bob Jackson說,投票系統的複雜,導致少數社區很多的誤解和不信任。

Jackson說:「這制度對他們行不通,因為對要如何投票,要怎樣把票放在一起,還有這樣結果需要教育,這跟我們所熟悉的投票方式不一樣,變成掌握知道怎樣投票的人,就會贏得選舉。」

有色人種協進會表示,也許重新計票不會改變結果,但這至少會讓外界重視選舉制度的問題,並促使官方做好教育選民該如何投票。

