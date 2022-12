【KTSF】

加密貨幣交易平台FTX的創辦人Sam-Bankman Fried週二確定簽署引渡文件,預計在週三舉行的聽證會上,將會正式啟動引渡程序。

根據路透社引述巴哈馬官員的最新消息,Sam-Bankman Fried週二正式簽署引渡文件,週三再次出席法庭聆訊後,巴哈馬將正式啟動把他遣返美國的程序。

一旦他正式被引渡到美國,很可能會被拘留在布魯克林的大都會拘留中心,且在入境後48小時內出席聆訊。

上週Sam-Bankman Fried正式遭美國紐約聯邦法庭起訴,一共被指控8項罪名,若罪名全部成立,有可能面臨高達115年的刑期。

