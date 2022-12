北加州Humboldt縣地震導致Ferndale市多處建築物受損（視頻）

【KTSF】

今次北加州Humboldt縣的地震,導致Ferndale市內多處建築物受損。

汽車零件店東Kenny Ransbottom說:「這是一場特別的震動,起初輕微慢慢變強,就像汽車轉檔至3檔,而且不會停止一般,我意思是最終震動還是停下來。」

在地震後的幾小時,汽車零件老闆開始收拾,店主指,即使有人從Sacramento來幫忙,店面預計要一星期時間才可以回復原狀,而這不是他第一次遇到地震。

住宅方面,Dusty Titus的家,也因為地震地基受損,其他鄰居也有同樣的遭遇。

Titus說:「我要檢查這裡的天然氣管,確保沒有破損,又要檢查污水管,因為有幾處斷開了。」

而這賣酒的店東就指,損失過萬元的商品。

過往經歷過地震的汽車零件店東,都指這是不尋常的地震。

Ransbottom說:「我都習慣地震,事實上剛開始時我在想,又地震了,但這次是不尋常的地震。」

