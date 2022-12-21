北加州Humboldt縣地震導致Ferndale市多處建築物受損（視頻）

December 21, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

今次北加州Humboldt縣的地震，導致Ferndale市內多處建築物受損。

汽車零件店東Kenny Ransbottom說：「這是一場特別的震動，起初輕微慢慢變強，就像汽車轉檔至3檔，而且不會停止一般，我意思是最終震動還是停下來。」

在地震後的幾小時，汽車零件老闆開始收拾，店主指，即使有人從Sacramento來幫忙，店面預計要一星期時間才可以回復原狀，而這不是他第一次遇到地震。

住宅方面，Dusty Titus的家，也因為地震地基受損，其他鄰居也有同樣的遭遇。

Titus說：「我要檢查這裡的天然氣管，確保沒有破損，又要檢查污水管，因為有幾處斷開了。」

而這賣酒的店東就指，損失過萬元的商品。

過往經歷過地震的汽車零件店東，都指這是不尋常的地震。

Ransbottom說：「我都習慣地震，事實上剛開始時我在想，又地震了，但這次是不尋常的地震。」

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