東灣週三發生兩場輕微地震,早上在San Leandro市,傍晚在Union City。

在Union City發生的地震源自Hayward斷層,強度是3.3級,發生時間是傍晚6時22分,震源深度約3哩。

在San Leandro市的地震於早上8時34分發生,強度是2.9級,兩場地震都沒有受傷或財物損毁報告。

