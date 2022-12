加州司法部長提醒民眾要慎防墮入不法之徒的詐騙陷阱

【KTSF 歐志洲報導】

很多民眾在節日期間,會想到為慈善機構捐款,但是也有一些不法之徒會藉機會進行詐騙,加州司法部長Rob Bonta提醒民眾要提高警惕。

Bonta表示,假冒慈善機構進行詐騙的事件,經常在節日期間增加。

Bonta說:「欲幫助你的鄰居,這種精神和直覺是正確的,加州的非牟利組織需要你的支持,但是你還沒有開那張支票,或拿出信用卡,或打開如Paypal 的付款app之前,要確保你採取保護自己的措施,不要讓自己的大方與善心被利用。」

Bonta提出八個保護自己免受欺詐的建議:

一、查看慈善機構的資料,民眾可以查看自己要捐款的目標,是否是在加州司法部慈善基金登記部有註冊,在加州的慈善機構,必須登記和遞交定期報告,司法部的網站有可以查看這些慈善組織的資料。

二、確保你的錢是捐給你可以信任的組織,民眾可以要求查看慈善機構的年度報告,看該機構付給職員的薪水多,還是把錢花在你確實想看到有幫助的地方。

三、 不要在壓力下捐錢,要是接到募款電話,花時間問問題,一些募款公司有向慈善機構收費,民眾可以考慮直接捐錢給這組織,而不需要通過第三方。

四、要懂得識別假的網站和電郵,要是網站URL看起來不妥,就不應該在那裡捐錢,而慈善機構也不會向善心人要社安號碼、出生日期和銀行戶口號碼。

五、確認慈善機構的確實名字,有些詐騙人士會用和慈善機構非常相似的網站名字。

六、注意社交網路的籌款,民眾應該知道捐的錢有多少是給這些募款平台。

七、保護自己的身份,不要給出社安號碼、信用卡資料。

八、網上捐款時要小心,民眾要知道任何人都能夠寫出手機短訊,和做出二維碼QR Code,要知道錢在什麼時候轉出,也要核對捐款金額。

