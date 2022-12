加州明年亂過馬路將合法化 最低工資增至15.50元

【KTSF 歐志洲報導】

2023年加州將有許多新法例生效,包括將亂過馬路合法化,但這是否意味著行人不需要承擔車禍責任?還有哪些新法例?

1月1日開始,行人要是在行人過道以外的地方過馬路,將不再是犯法行為,但是行人也必須確保不會有被車撞到的危險,才可以這樣做。

The Mercury News訪問一名交通警察時揭露,新法例卻也沒有改變行人和開車人士在用路上的責任,這意味著,行人看到車開過來必須讓車過,因為要是有行人突然跑在車的前方,車主是無法在極短的距離內來得及剎車,但是所有車主卻也有避免撞到行人的責任,不論行人決定在哪裡過馬路,所以新法例其實是將過馬路的安全責任交給行人。

對於目前開車人士,要是超越腳踏車騎士,必須有超過3尺的距離,從明年開始,在安全許可下,司機應該換道來超越腳踏車騎士。

目前,要是有孩童被拐帶,警方能夠發出Amber Alert警報,從1月1日開始,Feather Alert將同樣讓警方針對懷疑被擄走的原住民,能夠發出類似的警報。

加州的最低工資也將從明年開始增加5角,至15.50元。

另外和薪資有關的就是,有超過15個僱員的公司,在徵聘啟示中必須列出薪資範圍,超過一百個僱員的公司,則必須列出按照僱員種族和性別的中位收入。

加州也有新的州定假日,包括農曆新年、4月24日的屠殺紀念日、6月19日的Juneteenth,和9月的第四個星期五為原住民日。

