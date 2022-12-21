加州明年亂過馬路將合法化 最低工資增至15.50元

【KTSF 歐志洲報導】

2023年加州將有許多新法例生效，包括將亂過馬路合法化，但這是否意味著行人不需要承擔車禍責任？還有哪些新法例？

1月1日開始，行人要是在行人過道以外的地方過馬路，將不再是犯法行為，但是行人也必須確保不會有被車撞到的危險，才可以這樣做。

The Mercury News訪問一名交通警察時揭露，新法例卻也沒有改變行人和開車人士在用路上的責任，這意味著，行人看到車開過來必須讓車過，因為要是有行人突然跑在車的前方，車主是無法在極短的距離內來得及剎車，但是所有車主卻也有避免撞到行人的責任，不論行人決定在哪裡過馬路，所以新法例其實是將過馬路的安全責任交給行人。

對於目前開車人士，要是超越腳踏車騎士，必須有超過3尺的距離，從明年開始，在安全許可下，司機應該換道來超越腳踏車騎士。

目前，要是有孩童被拐帶，警方能夠發出Amber Alert警報，從1月1日開始，Feather Alert將同樣讓警方針對懷疑被擄走的原住民，能夠發出類似的警報。

加州的最低工資也將從明年開始增加5角，至15.50元。

另外和薪資有關的就是，有超過15個僱員的公司，在徵聘啟示中必須列出薪資範圍，超過一百個僱員的公司，則必須列出按照僱員種族和性別的中位收入。

加州也有新的州定假日，包括農曆新年、4月24日的屠殺紀念日、6月19日的Juneteenth，和9月的第四個星期五為原住民日。

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