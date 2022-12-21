澤連斯基突訪美國 到白宮與拜登舉行會談

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭總統澤連斯基突然到訪美國，總統拜登週三在白宮同他舉行會談，聯邦眾議長普洛西也歡迎他，而他也會向國會發言，今次是俄烏戰爭打了十個月以來，澤連斯基首次出國訪問。

澤連斯基是在駐烏克蘭的美國大使陪同下，前往波蘭搭美國軍機來美國，全程都受到美國的保護，他抵達美國後馬上到白宮，與拜登在橢圓形辦公室會晤。

拜登重申，美國與歐洲盟友和日本全力支持烏克蘭，以確保烏克蘭在財政、人道和安全方面得到所需要的支援，也有需要繼續增強烏克蘭的自衛能力，特別是空中防衛方面，因此美國將會向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統。

拜登說：「所以我們將提供愛國者導彈給烏克蘭，並訓練烏軍準確使用愛國者導彈，聯同我們的盟友，我們將繼續對克里姆林宮施加壓力，我們將支持烏克蘭追求公義和平。」

澤連斯基感謝美國政府與人民的支持，並強調這次訪問對美烏關係，以及對美國的領導是歷史性，就在過去30天，烏克蘭與美國的關係進入新階段，成為真正的夥伴與盟友。

澤連斯基說：「今天會談主要議題是強化烏克蘭，明年我們前進為自由獨立而戰，我有好消息帶回國，拜登總統宣布了新的防衛支援計劃，約20億美元。」

他透露，美國這項最新軍援中的強項是愛國者導彈防禦系統，將大大加強烏克蘭對防空能力，是唯一方法令烏克蘭可以消除某個恐怖主義國家對烏克蘭能源、民生及基建的恐怖襲擊。

此外，在國會發布的新一年度綜合開支法案中，美國準備向烏克蘭提供450億元的軍援。

澤連斯基也向拜登總統致謝，他將一個勳章轉贈拜登總統，這枚勳章原先頒給一個操作愛國者系統的烏軍士兵，而士兵認為應該轉贈拜登，以示答謝，拜登表示受之有愧，但很欣賞。

至今為止，美國已經向烏克蘭提供219億元的武器軍備與民生援助，並接收了超過22萬名烏克蘭難民，在俄烏戰爭進入寒冬關鍵時刻，拜登在白宮接見澤連斯基，被普遍視為美國表明美國是烏克蘭抵抗俄國侵略的最大靠山。

澤連斯基指出，此行是歷史性，隨後接見他的聯邦眾議長普洛西，也都有同樣的講法，因為在當年日本偷襲珍珠港後幾日的12月22日，英國首相丘吉爾到訪白宮，與羅斯福總統共商抗戰大計，不久之後美國正式加入二次大戰，

當時普洛西的祖父在國會見證這個歷史轉折點，今日普洛西讚揚澤連斯基，與烏克蘭人民英勇抗敵。

普洛西說：「過去十個月自俄國侵略以來，總統先生你與烏克蘭人民，以強大意志應對普田的粗暴，你到訪之際，國會準備再次通過另一輪的安全、經濟與人道援助，在48小時內有望成事。」

澤連斯基隨後向國會兩院聯席發言。

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