澤連斯基突訪美國 到白宮與拜登舉行會談

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭總統澤連斯基突然到訪美國,總統拜登週三在白宮同他舉行會談,聯邦眾議長普洛西也歡迎他,而他也會向國會發言,今次是俄烏戰爭打了十個月以來,澤連斯基首次出國訪問。

澤連斯基是在駐烏克蘭的美國大使陪同下,前往波蘭搭美國軍機來美國,全程都受到美國的保護,他抵達美國後馬上到白宮,與拜登在橢圓形辦公室會晤。

拜登重申,美國與歐洲盟友和日本全力支持烏克蘭,以確保烏克蘭在財政、人道和安全方面得到所需要的支援,也有需要繼續增強烏克蘭的自衛能力,特別是空中防衛方面,因此美國將會向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統。

拜登說:「所以我們將提供愛國者導彈給烏克蘭,並訓練烏軍準確使用愛國者導彈,聯同我們的盟友,我們將繼續對克里姆林宮施加壓力,我們將支持烏克蘭追求公義和平。」

澤連斯基感謝美國政府與人民的支持,並強調這次訪問對美烏關係,以及對美國的領導是歷史性,就在過去30天,烏克蘭與美國的關係進入新階段,成為真正的夥伴與盟友。

澤連斯基說:「今天會談主要議題是強化烏克蘭,明年我們前進為自由獨立而戰,我有好消息帶回國,拜登總統宣布了新的防衛支援計劃,約20億美元。」

他透露,美國這項最新軍援中的強項是愛國者導彈防禦系統,將大大加強烏克蘭對防空能力,是唯一方法令烏克蘭可以消除某個恐怖主義國家對烏克蘭能源、民生及基建的恐怖襲擊。

此外,在國會發布的新一年度綜合開支法案中,美國準備向烏克蘭提供450億元的軍援。

澤連斯基也向拜登總統致謝,他將一個勳章轉贈拜登總統,這枚勳章原先頒給一個操作愛國者系統的烏軍士兵,而士兵認為應該轉贈拜登,以示答謝,拜登表示受之有愧,但很欣賞。

至今為止,美國已經向烏克蘭提供219億元的武器軍備與民生援助,並接收了超過22萬名烏克蘭難民,在俄烏戰爭進入寒冬關鍵時刻,拜登在白宮接見澤連斯基,被普遍視為美國表明美國是烏克蘭抵抗俄國侵略的最大靠山。

澤連斯基指出,此行是歷史性,隨後接見他的聯邦眾議長普洛西,也都有同樣的講法,因為在當年日本偷襲珍珠港後幾日的12月22日,英國首相丘吉爾到訪白宮,與羅斯福總統共商抗戰大計,不久之後美國正式加入二次大戰,

當時普洛西的祖父在國會見證這個歷史轉折點,今日普洛西讚揚澤連斯基,與烏克蘭人民英勇抗敵。

普洛西說:「過去十個月自俄國侵略以來,總統先生你與烏克蘭人民,以強大意志應對普田的粗暴,你到訪之際,國會準備再次通過另一輪的安全、經濟與人道援助,在48小時內有望成事。」

澤連斯基隨後向國會兩院聯席發言。

