灣區多縣去年國民生產總值漲幅是全美最高

舊金山灣區經濟在2021年歷經疫情的肆虐後,錄得全國單年內國內生產總值漲幅最高的縣。

根據聯邦經濟分析局,本月公佈的2021年度報告,舊金山在2020至2021年的經濟成長幅度是14%,位居人口大於50萬的縣市之冠,緊接在後的是Santa Clara縣,錄得13.3%的漲幅,及San Mateo縣,漲幅為12.9%。

舊金山2021年的GDP國內生產總值,從1759億漲至2005億元,Santa Clara及San Mateo縣生產總值則為3832億元及1422億元,Santa Clara及舊金山縣則列加州第三及第五大經濟。

報告也指,舊金山的金融及保險業是該縣經濟增長的主要推手,而雖然小商戶,尤其是餐飲及服務業在疫情期間受到嚴重打擊,數據顯示,科技業的積極徵人,及快速擴編的開支,打平了疫情對部分產業的經濟影響。

