灣區多縣去年國民生產總值漲幅是全美最高

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區經濟在2021年歷經疫情的肆虐後，錄得全國單年內國內生產總值漲幅最高的縣。

根據聯邦經濟分析局，本月公佈的2021年度報告，舊金山在2020至2021年的經濟成長幅度是14%，位居人口大於50萬的縣市之冠，緊接在後的是Santa Clara縣，錄得13.3%的漲幅，及San Mateo縣，漲幅為12.9%。

舊金山2021年的GDP國內生產總值，從1759億漲至2005億元，Santa Clara及San Mateo縣生產總值則為3832億元及1422億元，Santa Clara及舊金山縣則列加州第三及第五大經濟。

報告也指，舊金山的金融及保險業是該縣經濟增長的主要推手，而雖然小商戶，尤其是餐飲及服務業在疫情期間受到嚴重打擊，數據顯示，科技業的積極徵人，及快速擴編的開支，打平了疫情對部分產業的經濟影響。

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