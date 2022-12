【KTSF】

聖誕節將至,準備搭機與家人團聚的旅客要注意了,受到冬季風暴天氣影響,航空公司建議聖誕節期間要出行的旅客考慮改期。

天氣預報顯示,芝加哥以及中西部地區,聖誕節出行高峰期間可能會有暴風雪天氣,不少旅遊專家說,現在正是改變出行計劃的時候。

包括聯合航空、美國航空以及西南航空等多家航空公司已經發布豁免費用通知,允許往返於多個美國機場的旅客免費更改機票,也可以不用支付更改機票的差價。

至於達美航空則針對波特蘭和西雅圖兩個機場,發布旅遊提示和豁免費用通知。

而JetBlue、Spirit和阿拉斯加航空,則是針對特定機場的特定日期可以免費改機票,已經訂票的旅客,可以前往航空公司官網了解詳情。

