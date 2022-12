【KTSF 朱慧琪報導】

代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高(Scott Wiener)將重新動議將迷幻藥合法化,他指某幾種類型的迷幻藥,可以幫助緩解嚴重的疾病。

威善高宣佈提出參議院第58號法案,並引用研究,表明某幾種類型的迷幻藥,可以幫助緩解嚴重的疾病,包括類鴉片藥物成癮、抑鬱、焦慮和創傷後壓力。

威善高說:「我們有整個治療網絡去幫人,拯救市民每一日的生活,但他們是在暗中這樣做,乃因有一個刑事化制度,這對任何人來說,都是不健康或有成效。」

威善高去年曾提出一項類似的迷幻藥合法化提案,但提案在州議會撥款委員會未有過關。

