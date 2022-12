【KTSF 傅景竑報導】

舊金山消防局與縣警長辦公室,週一在聯合廣場宣導過年過節時民眾該注意的安全措施。

與民眾熱情互動,舊金山消防局與縣警長辦公室人員在攤位上擺出一系列安全提示傳單,還送出小小消防員安全帽,吸引眾多民眾及小朋友上去詢問,這位置就在舊金山聯合廣場對面Macy’s購物商場前。

為因應過年假期來臨,市內的消防與執法單位透過攤位設點,希望與民眾多加互動,並傳授常見的安全措施。

這位婦人就在與消防人員溝通後,發現自己家中的煙霧偵測器恐怕早已失靈,所以在登記資料後,立即獲得了一組新的偵測器,消防人員還貼心叮嚀安裝方式。

近中午時間更看到攤位上不但有大朋友及小朋友,開心的與消防及縣警單位人士合照,更多人是獲得新資訊,準備與家人回去安心過好年。

