柏克萊有長者可負擔房屋單位開放候補名單申請

【KTSF 傅景竑報導】

東灣柏克萊現有長者可負擔房屋單位候補名單開放接受申請，月租依住戶收入的30%而定。

位於柏克萊San Pablo大道2577號的Margaret Breland Homes，鄰近醫療機構、公共運輸，還有其他生活機能，現正開放候補名單，接受62歲以上長者申請。

開放申請的可負擔房屋單位，包括Studio開放式單位，及單睡房住宅單位，適合一至三人居住，租金均為住戶總收入30%為定。

申請者除了要符合62歲以上的年齡限制，住戶年收入以兩人家庭為例，不得超過57,150元。

有興趣申請的人士，可於網上提交申請表格，或下載後以郵寄或電郵繳交。

截止時間是12月23日星期五下午5點，當局將審核申請人資料，符合資格的人士將納入候補名單。

詳情可瀏覽：https://housing.acgov.org/listing/

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