調查國會大樓衝擊事件委員會通過建議司法部起訴特朗普

國會眾議院1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會,經過一年半調查後,週一作出總結,全部委員表決一致通過建議聯邦司法部刑事起訴前總統特朗普和他的助手,其中指控特朗普多項罪名,企圖推翻2020年大選結果,委員會的建議並沒有法律約束力,是否起訴特朗普將會由司法部決定。

國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會有9名成員,分別是七名民主黨人和兩名共和黨人,他們表決一致通過建議聯邦司法部刑事起訴特朗普和他的助手發動一場運動,試圖推翻2020年大選結果,其中建議提出的控罪包括幫助發動一場起義,指控特朗普的支持者衝擊國會大樓,特朗普要直接負上責任,陰謀欺詐美國政府,以及妨礙一個官方程序進行等罪名。

民主黨聯邦眾議員Jamie Raskin說:「我們向委員會建議提出轉介,針對特定罪行的嚴重性,其確實傷害的嚴重程度,以及犯罪者之中央性質,對非法計劃的整體設計去推翻大選,迫使我們要發聲,我們的司法制度不是小卒坐牢,幕後首腦和集團就逍遙法外。」

在週一最後一次會議上,委員會也公開最後報告的摘要,提到有證據顯示,特朗普陰謀參與推翻2020大選結果,這份報告將於本星期三發表,當中包含收集到的證據、訪問的文本和立法建議等。

雖然報告的主要發現並無新意,但卻是美國近代史上對一位美國總統最惡劣的描述,至於是否正式起訴特朗普等人,最終會由聯邦司法部決定。

這個委員會將於明年1月3日解散,而新一屆眾議院由共和黨人主導。

