多名持H1B簽證印度裔示威 促修例取消按國籍批出綠卡人數上限

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區持續的科技業裁員潮，導致多名來自印度持H1B工作簽證人士，在聯邦眾議員Zoe Lofgren家門外抗議，要求國會盡快修例，取消對每個國籍批出的綠卡人數上限。

這班抗議人士不是非法移民，而是矽谷科技公司專門由印度聘請來美國工作，持H1B簽證的專業人才，僱主通常可以在一到兩年內幫助持H1B簽證人士申請臨時綠卡。

但是由於近日的科技業裁員潮，以及H1B簽證相關的制度，包括不論任何原因失去工作，必須要在60日內找到新的工作，而新僱主就成為他們的H1B簽證代表公司，如果到期找不到新僱主，而永久居留權尚未獲批准，他們就要被迫離境。

由於美國對每個國籍批出的綠卡有人數上限，在等待期間，這些人才一家大小可能很快要離開美國。

持H1B簽證的技術人員Prashant Prasad說：「你要知道，裁員突然發生，然後要在60日內找到新工作，才可以繼續留在美國，否則是不合法。」

抗議的印度人表示，他們對這個系統失望，對於印度人來說，可能要等多於50年先得到綠卡。

抗議者Akhilesh Malavalli說：「我們全部都獲准申請綠卡，問題是我們要等150年才拿到綠卡，即使申請批准。」

原因是在現行的制度，對每個國籍批出的綠卡有人數上限，而來自印度的專業技能人士太多，使他們沒法及時得到綠卡，他們週一在加州聯邦眾議員Zoe Lofgren，位於聖荷西的家門外集會，呼籲她可以保證將HR3648法案於本週內提交眾議院審議表決。

HB3648法案主張在考慮給予技能人才綠卡時，移除國籍來源，Zoe Lofgren則是法案的提倡者。

Lofgren說：「我們爭取的是基本平等，你對待我們是基於我們帶來美國的技能，而不是基於我們的出生地。」

另一個問題就是，H1B簽證持有人即使有工作，但子女到21歲時，即使一直生活在美國，都必須離境。

此外，H1B簽證人一旦死亡，全家都必須離開美國，因此H1B簽證制度被視為對邀請來美國工作的人才並不公平，而持H1B簽證的中國籍人士目前有同樣的處境。

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