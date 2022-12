多名持H1B簽證印度裔示威 促修例取消按國籍批出綠卡人數上限

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區持續的科技業裁員潮,導致多名來自印度持H1B工作簽證人士,在聯邦眾議員Zoe Lofgren家門外抗議,要求國會盡快修例,取消對每個國籍批出的綠卡人數上限。

這班抗議人士不是非法移民,而是矽谷科技公司專門由印度聘請來美國工作,持H1B簽證的專業人才,僱主通常可以在一到兩年內幫助持H1B簽證人士申請臨時綠卡。

但是由於近日的科技業裁員潮,以及H1B簽證相關的制度,包括不論任何原因失去工作,必須要在60日內找到新的工作,而新僱主就成為他們的H1B簽證代表公司,如果到期找不到新僱主,而永久居留權尚未獲批准,他們就要被迫離境。

由於美國對每個國籍批出的綠卡有人數上限,在等待期間,這些人才一家大小可能很快要離開美國。

持H1B簽證的技術人員Prashant Prasad說:「你要知道,裁員突然發生,然後要在60日內找到新工作,才可以繼續留在美國,否則是不合法。」

抗議的印度人表示,他們對這個系統失望,對於印度人來說,可能要等多於50年先得到綠卡。

抗議者Akhilesh Malavalli說:「我們全部都獲准申請綠卡,問題是我們要等150年才拿到綠卡,即使申請批准。」

原因是在現行的制度,對每個國籍批出的綠卡有人數上限,而來自印度的專業技能人士太多,使他們沒法及時得到綠卡,他們週一在加州聯邦眾議員Zoe Lofgren,位於聖荷西的家門外集會,呼籲她可以保證將HR3648法案於本週內提交眾議院審議表決。

HB3648法案主張在考慮給予技能人才綠卡時,移除國籍來源,Zoe Lofgren則是法案的提倡者。

Lofgren說:「我們爭取的是基本平等,你對待我們是基於我們帶來美國的技能,而不是基於我們的出生地。」

另一個問題就是,H1B簽證持有人即使有工作,但子女到21歲時,即使一直生活在美國,都必須離境。

此外,H1B簽證人一旦死亡,全家都必須離開美國,因此H1B簽證制度被視為對邀請來美國工作的人才並不公平,而持H1B簽證的中國籍人士目前有同樣的處境。

