北加Humboldt縣發生6.4級地震 造成最少兩人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

北加州Humboldt縣週二凌晨2點34分發生黎克特制6.4級地震，這場地震造成最少兩人死亡，12人受傷，住宅商業建築受損，超過5萬用戶停電。

消息指，當地未來24至48小時都會停水，有災民拍攝到地震後的情況。

民眾家中自拍的畫面，櫃子倒下，廚房櫥櫃被震開，物件散落一地，還有人拍到Fortuna街上的景象，玻璃碎片滿地。

加州公路巡警報告，Fernbridge有四個地方出現裂縫，可見當時地震的威力。

根據美國地質研究所，震央在太平洋外海，距離城市Ferndale最近，只有8英里，距離Fortuna市15英里，灣區都感到震動。

地震造成最少兩人死亡，12人受傷，大部分是輕傷，被掉落的東西擊中。

地震發生在凌晨2點34分，緊接著又發生了十多次2.5級到4.6的地震。

數萬戶失去電力，其中包括兩間醫院，必須啟動發電機，有關當局還呼籲民眾檢查煤氣是否漏氣，地震造成一棟建築起火，兩棟建築部分倒塌。

地質學家說，震央位於Cascadia俯衝帶，這是一個地震活躍的三處交會，從溫哥華島一直延伸到北加San Andreas和Mendocino斷層，也延伸到該區域，1992年那裡發生了7.2級地震。

靠近俄勒岡州邊界城市，擁有2萬6千人口的Eureka也感受到震動，但沒有通報重大損失。

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