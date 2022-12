北加Humboldt縣發生6.4級地震 造成最少兩人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

北加州Humboldt縣週二凌晨2點34分發生黎克特制6.4級地震,這場地震造成最少兩人死亡,12人受傷,住宅商業建築受損,超過5萬用戶停電。

消息指,當地未來24至48小時都會停水,有災民拍攝到地震後的情況。

民眾家中自拍的畫面,櫃子倒下,廚房櫥櫃被震開,物件散落一地,還有人拍到Fortuna街上的景象,玻璃碎片滿地。

加州公路巡警報告,Fernbridge有四個地方出現裂縫,可見當時地震的威力。

根據美國地質研究所,震央在太平洋外海,距離城市Ferndale最近,只有8英里,距離Fortuna市15英里,灣區都感到震動。

地震造成最少兩人死亡,12人受傷,大部分是輕傷,被掉落的東西擊中。

地震發生在凌晨2點34分,緊接著又發生了十多次2.5級到4.6的地震。

數萬戶失去電力,其中包括兩間醫院,必須啟動發電機,有關當局還呼籲民眾檢查煤氣是否漏氣,地震造成一棟建築起火,兩棟建築部分倒塌。

地質學家說,震央位於Cascadia俯衝帶,這是一個地震活躍的三處交會,從溫哥華島一直延伸到北加San Andreas和Mendocino斷層,也延伸到該區域,1992年那裡發生了7.2級地震。

靠近俄勒岡州邊界城市,擁有2萬6千人口的Eureka也感受到震動,但沒有通報重大損失。

