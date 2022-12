【KTSF】

一個洛杉磯陪審團裁定前好萊塢名製片家Harvey Weinstein,性侵犯罪名成立。

Harry Weinstein被控運用自身在好萊塢的影響力,引誘多位女性與他私人會面,並進一步性侵她們。

這位知名的電影製片家目前面臨的七項控罪中,陪審團已經裁定當中的三項罪名成立,另外三項罪名目前則還未達成共識,其餘一項則不成立。

而其中兩項控罪,涉及的被害人無名氏四號,稍早已經被確認就是現任加州州長Gavin Newsom的太太Jennifer Newsom。

